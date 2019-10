"Iedereen vindt dat voetbal voor jongens is, maar wij vinden van niet"

Begin oktober telde het Belgische voetbal net geen 40.000 voetballende meisjes, verspreid over 673 ploegen in een aparte meisjescompetitie.

Een positieve evolutie, stelt de KBVB. "Want al voor het vierde jaar op een rij is dat een stijging van meer dan 6%. Maar het kan nog een pak beter."

Op de Women's Football Summit eind augustus stelde de voetbalbond al het actieplan "The World at our Feet" voor. Daar trekt de KBVB de komende twee jaar minstens 3 miljoen euro voor uit. De essentie van het plan: meer vrouwen in alle geledingen van het voetbal.

Met de nieuwe campagne "Love Football" wil de KBVB vooral jonge meisjes aan het voetballen krijgen. De ambitie is om tegen 2024 van 40.000 naar 80.000 voetballende vrouwen en meisjes te gaan.

"Hoewel we meer meisjes zien voetballen, stellen we vast dat nog geen 10% van de voetballers vrouwelijk is. We schakelen daarom met "Love Football" vanaf het najaar een versnelling hoger om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten", licht Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal van de KBVB, toe.

"'Love Football' geeft meisjes tussen 5 en 12 jaar via de school een extra duwtje in de rug met leuke dansjes, knutsel- en tekenspelletjes, voetbalinitiaties en een nationaal voetbaltoernooi voor meisjesteams."