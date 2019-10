Snelders: "JPL is weerbaar, maar komt tekort op Champions League-niveau"

De zware 1-4-cijfers die in Genk op het scorebord stonden, vertelden volgens analist Eddy Snelders niet het volledige verhaal. "De tactiek van Félice Mazzu werkte wel, behalve in de eerste twee minuten", zegt hij. "Bij een gebrek aan concentratie krijg je tegen Liverpool meteen een doelpunt tegen."

"Maar dan heb je twee keuzemogelijkheden: ofwel zak je helemaal weg, ofwel probeer je er nog iets van te maken. Genk heeft de tactiek van Mazzu nageleefd. Ze hebben heel hard gewerkt. De aanvallers waren eerder verdedigers, want Genk stond heel gegroepeerd voor de zestien om Liverpool zo weinig mogelijk openingen te laten creëren. Dat lukte aardig want Coucke had voor de rust alleen werk met een poging van Mané."

Genk had bovendien de pech dat de gelijkmaker van Samatta werd afgekeurd voor nipt buitenspel. "Een doelpunt had een enorme boost gegeven", zegt Snelders. "Het is natuurlijk geen garantie dat Genk de wedstrijd op een betere manier had afgesloten, want Liverpool had dan de druk opgevoerd."