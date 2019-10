Dakarrally 2020 is de nieuwe uitdaging van Alonso: "Hardste race ter wereld"

De nieuws over de deelname van Alonso aan de Dakarrally hing al een tijdje in de lucht. De Spanjaard testte dit jaar al verschillende keren de auto uit waarmee hij aan de start zal staan. De tweevoudige Formule 1-kampioen en winnaar van de jongste twee edities van de 24 uren van Le Mans, reed ook al twee kleinere wedstrijden, de Liechtenstein 400 en de Cross Country in Marokko.

De 38-jarige Alonso maakt zijn debuut in de Dakarrally in januari. "Dit is de hardste wedstrijd van de planeet. Het past perfect in mijn zoektocht naar nieuwe uitdagingen. Ik leer nog iedere dag bij als rijder en als mens."

Hij krijgt Marc Coma naast zich. "Hij is de beste co-rijder die ik ken. Hij is ook de enige die ik ken", grapt Alonso. Coma won vijf keer bij de motoren. "Ook voor mij is dit een grote uitdaging, maar ik ben trots op de grote stappen vooruit die we al gezet hebben", aldus Coma.