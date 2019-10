Speelsters leggen Spaanse voetbalcompetitie plat na afspringen arbeidsakkoord

Al anderhalf jaar zijn vertegenwoordigers van de speelsters en de clubs aan het onderhandelen over een nieuwe arbeidsovereenkomst. Struikelblok is het minimum aantal uren per week die de speelsters in hun contract kunnen opnemen.

Nu circuleren er contracten waarbij speelsters maar 12 uur per week worden betaald. De clubs willen dat optrekken naar 20 uur, maar de voetbalsters houden het been stijf en willens minstens 30 uur. In hun aanvankelijke voorstel was er zelfs sprake van een volledige werkweek van 40 uur.

De beslissing is cruciaal, omdat hier ook het minimumsalaris van afhangt. Dat ligt nu op 16.000 euro, maar zou bij een nieuwe overeenkomst een stuk hoger liggen. "Het gaat niet alleen om het geld, het gaat om onze rechten", zegt Ainhoa Tirapu, de doelvrouw van de Spaanse nationale ploeg. "We eisen deze drastische maatregel, omdat dit het juiste moment is voor het vrouwenvoetbal. We doen dit niet voor onszelf, maar voor de speelsters na ons."