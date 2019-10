Thomas Genon bouwt zijn parcours voor zotste downhill van het jaar: "Ik dacht dat ik zou sterven"

In het Zion Natural Park (Utah) maken een 20-tal downhillers zich op voor een flinke portie waaghalzerij. Onze landgenoot Thoman Genon is al voor het 7e jaar op een rij van de partij. Dit jaar borduurt hij verder op de prestatie van vorig jaar.

"Het is het tweede jaar op een rij dat ik dezelfde lijnen kies. We proberen ze beter aan elkaar te linken zodat er meer flow in mijn afdaling komt. Datgene wat we niet goed vonden, hebben we gewijzigd. Het wordt gewoon altijd maar beter."