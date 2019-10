STVV maakt boetesysteem ludiek met "rad van (mis)fortuin"

De meeste Belgische voetbalclubs kennen het wel: een boetesysteem. Wie te laat komt op training, met zijn smartphone bezig is tijdens een tactische bespreking of slordig is in het spelershome, moet een boete betalen. Maar in Sint-Truiden heb je nog een andere keuze.

In het spelershome staat een "rad van (mis)fortuin". De spelers hebben de kans om met een draai aan het rad hun boete kwijt te spelen. Maar voor hetzelfde geld moeten ze een (vier)dubbele boete betalen of een alternatieve straf uitvoeren: de voetbalschoenen van de ploegmaats poetsen, pizza's trakteren voor de hele ploeg of een liedje zingen op de Instagram van STVV...

In Engeland hebben Burnley en Norwich City een gelijkaardig systeem en in Duitsland introduceerde coach Ralf Ragnick het bij RB Leipzig. "Een boete doet de spelers niets", legde de trainer uit in Bild. "Het doet de spelers meer pijn als ze minder vrije tijd hebben." En we zijn er zeker van dat het ook de sfeer een duwtje in de rug geeft.