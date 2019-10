Topgolfer Rory McIlroy is eruit, hij kiest voor Ierland

Als Noord-Ier maakt Rory McIlroy normaal gezien deel uit van het "Olympisch Team van Groot-Brittannië en Noord-Ierland", vaak afgekort als Team GB. Daar past de 4-voudige majorwinnaar voor.

"Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt", vertelt McIlroy (30) in een interview met Golf Channel. "Ik maakte me zorgen om wat mensen zouden denken, maar eens ik dat uit mijn hoofd had gezet, was het eenvoudig. Ik speel voor het land waar ik altijd voor gespeeld heb als jongere en als amateur."

Drie jaar geleden had McIlroy ook willen deelnemen aan het olympisch golftoernooi in Rio, maar toen zei hij in laatste instantie af, uit angst voor het zikavirus.