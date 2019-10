"Ik heb toch genoten. Je speelt niet elke week tegen Salah en Mané"

Coucke: "Het had 1-1 kunnen staan bij de rust"

"Ik houd hier een dubbel gevoel aan over", zegt Genk-doelman Gaëtan Coucke na de 1-4 tegen Liverpool. "In de eerste helft stonden we goed in het blok, alleen jammer dat we in de 2e minuut al een goal slikken. Ik zag die bal echt niet komen en kon dus niet reageren."

"Daarna kregen we een aantal kansen, waarvan er zeker eentje binnen had gemoeten. Het had 1-1 kunnen staan bij de rust. Bij de 0-2 had ik niet verwacht dat hij nog met zijn buitenkant zou trappen. Ik kon weer niet reageren. Zij waren echt dodelijk efficiënt."

"Natuurlijk zit je als doelman met die tegengoals, maar omdat het tegen Liverpool is, kun je dat wel plaatsen. Ik heb toch ook genoten. Je speelt niet elke week tegen Salah en Mané."