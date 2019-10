Pro League over BeNeLiga: "Clubs zullen ons te gepasten tijde inlichten"

Gisteren verklapte Club Brugge-voorziter Bart Verhaeghe in de Franse kwaliteitskrant Le Monde dat er een BeNeLiga op tafel ligt.

"We hebben kennis genomen van het artikel en gaan ervan uit dat de betrokken clubs ons te gepasten tijde inlichten over hun plannen", deelt de Pro League nu mee. "Op de raad van bestuur en de algemene vergadering van 7 juni hebben we wel over het initiatief gesproken."

"Intussen werkt het management van de Pro League verder aan de tender voor de nieuwe tv-rechten voor de komende seizoenen van haar competities."