Liverpool veroordeelt racistisch Origi-spandoek van eigen supporters

Het spandoek van een naakte Origi werd door Liverpool niet gesmaakt. "Het portretteerde een racistisch stereotype", schrijft de club in een statement. "Dat is totaal onaanvaardbaar."

"We zijn snel in actie geschoten om het doek weg te halen en nu werken we samen met de autoriteiten om de verantwoordelijken te identificeren. We zullen mogelijke actie ondernemen in lijn met ons beleid qua straffen."