Franse sportkrant L'Équipe buist alle Club-spelers, behalve Dennis

Volgens L'Équipe vertelt de einduitslag wel niet het volledige verhaal van de wedstrijd. "De score vertelt niet dat PSG het moeilijk had met de pressing van Club Brugge en moeite had om onder de druk uit te komen."

Maar toch was de Franse sportkrant bikkelhard in haar eindbeoordeling. Het winnende elftal van Thomas Tuchel krijgt nog een gemiddelde score van 5,8, mét basisspelers Icardi en Thiago Silva als uitblinkers. Maar Club Brugge krijgt 3,3 op 10 op zijn eindrapport.

Enkel Emmanuel Dennis had nog wat krediet over van zijn sterke match tegen Real Madrid. Hij kreeg als enige Club-speler een nipte voldoende. "Hij kon de Parijse defensie in verlegenheid brengen, maar miste precisie in de afwerking en kon nooit echt in schietpositie komen."

De ploegmaats van Dennis waren allemaal gebuisd. "Op het middenveld werd de afwezigheid van aanvoerder Vormer niet echt gecompenseerd door de jonge De Ketelaere (2), die zich nooit echt wist te positioneren", klinkt het.

"De Senegalees Diatta (4) toonde een zeker technisch gemak, maar verdween af en toe in de wedstrijd. De Belgische defensie, ten slotte, bezweek na de rust onder de Parijse versnellingen. Naar het beeld van Mata (2), die duur balverlies

leed. Of Deli (3) die in zijn positionering werd afgestraft. Bij de doelpunten kon Mignolet (4) alleen de schade vaststellen."