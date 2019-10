Natascha Knaven en Heidi Van de Vijver stampen U23 vrouwenteam uit de grond

NXTG Racing Team staat voor Next Generation in Cycling, waarbij de G ook voor Girls, Great education en Geniuses kan staan, aldus het persbericht van de nieuwe ploeg.

"De stap van junioren naar profs is ook voor de vrouwen een grote", zegt Natascha Knaven, de vrouw van ex-prof en Ineos-ploegleider Servais. "Bij de jongens is er een aparte categorie voor beloften, bij de vrouwen is die er niet."

"De meisjes die uitblonken bij de junioren moeten weer vanaf nul beginnen bij de profs. Wij willen 9 meisjes een stevige teamstructuur geven en de tijd geven om te groeien, te bloeien en te winnen én te falen."

"Daarnaast steunen we hen ook bij hun andere carrière, als student. We bieden hen een huis aan (in Sittard) waar ze beide zaken kunnen combineren."

De voormalige Belgische prof Heidi Van de Vijver wordt ploegleider van het NXTG Racing Team. Met Britt Knaven en Shari Bossuyt telt het team ook 2 Belgische meisjes.