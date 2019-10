Wie is Charles De Ketelaere (18)? "Je kan hem vergelijken met Hans Vanaken"

"Charles mag terugblikken op een heel puike prestatie"

Een verrassende naam in de startende 11 in Jan Breydel gisteren voor de match tegen PSG: Charles De Ketelaere. De jonge middenvelder kwam in de plaats van de geschorste Ruud Vormer en maakte zijn debuut.

"Het waren niet de makkelijkste omstandigheden", vertelt coach van de nationale jeugdploeg Jacky Mathijssen bij Sporza. "Eerst en vooral speel je toch wel tegen een topclub, ten tweede moet je toch iemand als Vormer vervangen. Hij stond voor een heel complexe opdracht, maar ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft."

"Heel het gamma aan kwaliteiten dat je nodig hebt: verdedigen, proberen in balbezit te komen, vista, overzicht houden en de nodige grinta. Dit alles heeft hij naar zijn beste vermogen gedaan, wat toch ook niet niets is."

De Ketelaere begon zijn wedstrijd gisteren meteen fel en toonde dat hij geen schrik had. "Neen, en dat hoeft ook niet", gaat Mathijssen voort. "Dat is ook het mooie aan die jonge jongens. Ze stappen in een voetbalwereld die ze nog niet helemaal kennen. Een ander niveau, het tempo ligt hoger. Ik kan me niet voorstellen dat dit complexloos verloopt, dat er geen stress bij komt kijken."

"Maar Charles beschikt toch over een voldoende basis techniek, leest het spel en heeft zijn kwaliteiten. Hij wist waaraan hij begon en mag uiteindelijk terugblikken op een puike prestatie."