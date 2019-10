"Red Panthers hebben meer kwaliteit dan China, enkel druk kan hen nekken"

Vier jaar geleden grepen de Red Panthers op pijnlijke wijze naast olympische kwalificatie. "Ze hadden toen alles in handen tegen Zuid-Korea, maar gaven het in de slotminuut toch nog weg", weet onze hockeyman Eddy Demarez nog. Dat mag nu niet gebeuren tegen China.

"Ze hebben de wetenschap dat ze in de Pro League goed gespeeld hebben tegen China: 3-1-achterstand opgehaald en gewonnen met shoot-outs in China en thuis met overwicht gewonnen. Maar toen was er geen druk en nu is er heel veel druk."

"De Panthers kunnen nu ook dominant spelen. Maar als er druk bij komt kijken, dan lukt het telkens niet, op het succesvolle EK 2017 na. Dat zit tussen de oren. Het grote voordeel is dat ze ver van huis en van de druk en voor weinig publiek mogen spelen."

"De Red Panthers moeten gewoon het niveau halen dat ze in zich hebben en dan halen ze Tokio. De Belgen hebben meer kwaliteit dan China, het enige dat hen kan nekken is de druk. Het blijft een jonge ploeg, terwijl China veel ervaren en lepe speelsters heeft. China speelt nooit indrukwekkend, maar het is heel moeilijk om van China te winnen."