"BeNe League is misschien wel levensnoodzakelijk om niet weg te zakken"

In een interview met Le Monde sprak Bart Verhaeghe de hoop op een Belgisch-Nederlandse competitie uit, al nuanceerde hij dat later op de dag wel bij Sporza. "Het belangrijkste is dat we er mee bezig zijn, maar we willen ons niet vastpinnen op een of andere deadline", aldus de voorzitter van Club Brugge.

Sporza-journalist Eddy Demarez weet dat er nog heel wat moet gebeuren voor er sprake kan zijn van een competitieduel tussen Club Brugge en Ajax of PSV. "Het is logisch dat Verhaeghe altijd op zoek is naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Een nieuw stadion is daar goed voor, al wil dat nog altijd niet lukken", zegt Demarez.