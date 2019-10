Casteels let op voor Gent: "Niveau Belgisch voetbal is serieus gestegen"

Koen Casteels: "Altijd bijzonder"

Doelman Koen Casteels is bijna hersteld van een barstje in zijn kuitbeen, maar moet de Europa League-match tegen AA Gent nog aan zich laten voorbijgaan. Misschien kan hij zijn ploegmaats wel wat tips geven?

"We hebben bijna 4 jaar geleden in de Champions League tegen hen gespeeld, maar het is ondertussen een heel ander team met een nieuwe trainer", weet de Rode Duivel.

"Het is altijd bijzonder om weer tegen een Belgische ploeg te spelen. Ik denk dat het niveau van de Belgische competitie de laatste jaren serieus omhoog is gegaan. Club Brugge en Genk spelen niet alleen in de Champions League, maar halen ook punten. En ook in de Europa League doen veel Belgische ploegen het goed."

"Het wordt zeker geen gemakkelijke wedstrijd voor ons. Gent heeft met Laurent Depoitre een stevige spits teruggehaald, die de ballen goed vasthoudt en omringd is door snelle spelers die de diepte zoeken. Dat wordt oppassen voor ons. Maar als we ons spel spelen, hebben we genoeg kwaliteit om het Gent heel moeilijk te maken."