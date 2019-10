Snelders: "Mbappé maakte verschillen met Club in alle facetten duidelijk"

"0-5, dat zijn cijfers die nazinderen", opent analist Eddy Snelders. "Gezien de sterkte van Club Brugge en het goede parcours dat ze al hebben afgelegd in de Champions League, ga je er niet van uit dat ze zo een dreun zouden kunnen krijgen. Je gaat ervan uit dat het een moeilijke wedstrijd wordt, die ze kunnen verliezen. En meestal ook zullen verliezen, maar dan in een andere context dan we nu hebben gezien."

"Het was één uur een wedstrijd, vooral omdat PSG zich tevreden stelde met de vroege 0-1-voorsprong die uit de lucht kwam vallen. Nadien probeerde het gewoon Brugge het spelen te beletten en defensief georganiseerd te blijven."

"Bij 0-1 weet je nooit wat er nog kan gebeuren. Tot Kylian Mbappé in de wedstrijd komt en de volledige Brugse defensie aan flarden loopt. Dat was toch indrukwekkend. Het is niet iedereen gegeven om in te vallen en dan zo aanwezig te zijn in de wedstrijd."

"Mbappé maakte de verschillen duidelijk in alle facetten van het voetbal: de snelheid, doorzicht, afwerking, efficiëntie... Elke aanval die via hem kwam, was gevaarlijk. En leverde meestal ook een doelpunt op."