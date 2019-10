Zucht van opluchting in basketbalminnend Luik: handelsrechtbank keurt reorganisatie goed

Omdat Luik in een WCO-procedure zat - de wet op de continuïteit van de onderneming - mocht het dit seizoen geen buitenlanders opstellen. Het verloor zijn 4 competitiematchen en 2 duels in de beker.

Maar de club is nu klaar voor een nieuwe start. "Dankzij het werk van de nieuwe beheerraad, en in het bijzonder van voorzitter Jean-François Ravone, kan Liège Basket een grote zucht van opluchting slaken", luidt het in een kort bericht op sociale media.

"Op 22 oktober 2019 heeft de handelsrechtbank het reorganisatieplan van de vzw bekrachtigd. Die kan vanaf heden haar toekomst sereen tegemoetzien en haar supporters en partners geruststellen."

"Vanaf nu krijgt de sport weer voorrang voor het team van Sacha Massot. Iedereen staat klaar om de Country Hall weer te laten beven. Volgende afspraak op 1 november met de komst van Kangoeroes Basket Mechelen."