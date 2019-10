Geen Iraanse judoka's op Spelen wegens verbod om te vechten tegen Israëliërs?

Matthias Casse zette in de halve finales van het WK judo de Iraniër Saeid Mollaei opzij, de nummer 1 van de wereld. Mollaei verklaarde achteraf dat hij niet mocht winnen, omdat hij anders in de finale tegen de Israëliër Sagi Muki had moeten uitkomen. Iran en Israël leven al enkele jaren op voet van oorlog met elkaar.

De Iraanse judobond zou daarom zijn judoka's opdragen om gevechten met Israëliërs te ontwijken. De Internationale Judofederatie oordeelt dat die bedreigingen een inbreuk vormen op de reglementen en meer specifiek "ingaan tegen de olympische geest en het principe van de politieke neutraliteit".

De schorsing, die geldt voor alle door de IJF ingerichte competities, loopt tot Iran "sterke garanties kan bieden dat het de statuten van de IJF respecteert en zijn leden toelaat tegen Israeli's te vechten". Iran is in het judo een van de grootmachten, maar riskeert nu de Olympische Spelen aan zich te zien voorbijgaan. Het kan binnen de 21 dagen wel nog in beroep gaan bij het sporttribunaal TAS.