"Marieke heeft zóveel betekend voor de paralympische beweging"

"Marieke heeft enorm veel betekend voor ons", zegt Marc Vergauwen aan Sporza. "Met haar persoonlijkheid en prestaties."

"Ze heeft ervoor gezorgd dat de paralympische beweging meer aandacht kreeg. Het was een boost voor ons en de paralympische sport in het algemeen. Ze heeft ook anderen in haar situatie aangezet om ook te gaan sporten."

Vergauwen was er vaak op de eerste rij bij tijdens de hoogtepunten uit de carrière van Vervoort. "Hoe ze op de Spelen van Londen goud won op de 100 meter typeert haar. Ze zag de tegenstander terugkeren, maar ze kan toch doorzetten."

"Dat doorzettingsvermogen zagen we ook bij haar strijd met haar ziekte. Tijdens de wedstrijden had ze misschien geen pijn, maar erna zeker. Toch was de ambiance na haar olympische titel enorm. Ze straalde echt. Als een zon."