Kortrijk riskeert boete voor homofobe spreekkoren tijdens burenstrijd

De match delegate noteerde in zijn rapport dat de supporters van KV Kortrijk tot 4 keer "Alle boeren zijn homo's" zongen en zelfs 6 keer "Sammy janet", dat laatste om Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut te tergen. Bovendien werd voor de match en na de goals van Mboyo en Van der Bruggen Bengaals vuur afgestoken.

"Die spreekkoren hebben niets met sportieve rivaliteit te maken. De term "homo" een pejoratieve bijklank meegeven, is niet meer van deze tijd", schrijft bondsprocureur Kris Wagner in zijn lange toelichting, die door Kortrijk schertsend "proza waar ongetwijfeld veel tijd en research is ingestoken" wordt genoemd.

Tenzij Kortrijk de voorgestelde straffen aanvaardt, zal de Geschillencommissie zich over de vordering van 4.000 euro boete buigen.