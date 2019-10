Diamond League spreekt zich tegen: Stockholm blijft én er komt extra meeting in 2020

Eind augustus kwam de IAAF al met het nieuws van een hervormde kalender voor de Diamond League. Brussel zou niet langer fungeren als finalemeeting, die eer valt nu Zürich alleen te beurt. De voorbije jaren vormden onze hoofdstad en de Zwitserse stad samen het toneel van de finalemeetings met andere disciplines.

Vorige maand maakte Stockholm bekend dat het het kind van de rekening werd en uit de Diamond League zou vallen.

Maar in de kalender 2020 - van 17 april tot 11 september - staat Stockholm er nu toch bij én naast Shanghai nog een extra meeting in China. Dat de Chinese multinational Wanda de nieuwe sponsor van de competitie zal daar niet vreemd aan zijn. De tweede Chinese organisator moet wel nog bepaald worden.

De meeting van Birmingham, waar het stadion gerenoveerd wordt, wordt vervangen door Gateshead, ook in Engeland. De Memorial in Brussel is op 4 september.