Na Belgische triomf: "Geldzucht van WBA ligt aan grondslag van al die titels"

WBA: 4 wereldkampioenen per gewichtsklasse

Wanneer we vragen naar het waarom van zoveel wereldtitels in 1 boksbond, verrast Van Driessche ons. "De WBA heeft 4 wereldtitels per categorie!" Terwijl wij dachten dat het er maar 3 waren. Wat ook al veel is in vergelijking met andere grote boksbonden zoals WBC, WBO en IBF, waar 1 wereldkampioen is per gewichtscategorie.

Van Driessche somt op: "Je hebt de reguliere gordel, de WBA World Champion, waartoe elke bond zich zou moeten beperken. Die is in handen van de Kazak Beiboet Sjoemenov, maar die is geblesseerd en kan zijn titel niet verdedigen. Daarom is er de WBA Interim World Champion, de titel die Merhy veroverde."

"Daarnaast heeft deze bond nog de WBA Super Champion (Arsen Goulamirian) in het leven geroepen om boksers die bij 2 verschillende bonden wereldkampioen zijn te erkennen. En tot slot is er nog de WBA Gold Champion (Aleksej Jegorov). Wat dat juist is, weet niemand, maar het is wel voor zo'n titel dat Delfine Persoon binnenkort moet boksen."

Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug, maar zoals Van Driessche zegt: "Eigenlijk draait het gewoon om meer gordels te hebben dan de anderen. Ik wil geen afbreuk doen aan de mensen die zo’n titel bezitten. Maar het is gemakkelijker om wereldkampioen te worden als er 4 gordels te verdelen zijn."