Vandenbempt: "Mazzu had gelijk, maar anders dan hij het uitlegde"

Er was ook het voorbije weekend veel te doen om de scheidsrechters en de VAR met voorop Genk-coach Felice Mazzu, die zelfs zijn telefoon bovenhaalde om aan te tonen dat een bal over de lijn was geweest en de goal van Standard dus volgens hem afgekeurd had moeten worden.

Maar die telefoon hielp niet, want hoogopgeleide specialisten hebben zich intussen al gehaast om het ongelijk van Mazzu aan te tonen. Want daar kan zelfs op basis van de beschikbare beelden niet aangetoond worden dat de bal 100 procent zeker over de lijn was.

Het schijnbaar onduidelijke beeld op die smartphone van Mazzu was bedriegelijk, enfin, dat denken ze toch, want ze weten natuurlijk ook niet 100 procent zeker dat het beeld misschien niet correct is. Dat zou ook kunnen natuurlijk.

Dat de VAR niet tussenkomt, is volgens de regels. Nu moet ik zeggen dat hij vaak wel tussenkomt, als je het ook niet 100 procent zeker kan zien. Dat kan dan zijn omdat de broodjes niet lekker waren of de temperatuur in het busje niet goed geregeld, maar dat is dan weer een andere discussie.

Maar waar ik mij aan erger is dat de assistent er met zijn neus op staat. Dat is zeker waar, maar dan nog kan hij in die milliseconde ook niet zien of er niet nog een lapje leer van de bal over de lijn hangt en de bal dus in het spel is. Maar hij laat spelen - en oké, daar is iets voor te zeggen, fair enough.

Maar die 100 andere keren dat een speler de bal nipt probeert binnen te houden en wij achteraf op de beelden ook niet kunnen zien of het nu net wel of net niet was, dan vlaggen ze vaak vanaf 30 of 40 meter afstand. Dus je gaat mij niet vertellen dat ze dat dan op dat moment vanaf die grote afstand wel zeker gezien hebben.

Dus ofwel stop je daar vanaf nu mee en vlag je alleen als het over-, overduidelijk is het spel af. Ofwel had deze bal ook buiten gegeven moeten worden. Dus ik zeg: Mazzu had gelijk, maar wel op een andere manier dan hij het heeft uitgelegd.