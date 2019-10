Franse rugbyspeler stopt bij nationale ploeg na "ellebooggate"

Frankrijk maakte gisteren indruk in de kwartfinales tegen Wales en leek bijna fluitend op weg naar de halve finales. Tot het licht uitging bij Sébastien Vahaamahina en hij zijn Welshe opponent Aaron Wainwright op een schandalige elleboogstoot trakteerde.

Vahaamahina werd terecht weggestuurd en de voorsprong van Frankrijk verkruimelde tot Wales er uiteindelijk nog voorbij walste. Na de wedstrijd werd Vahaamahina niet gespaard door fans en media.

"Ik draai vandaag een bladzijde om", zegt Vahaamahina (28). "Ik heb mijn laatste match voor Frankrijk gespeeld." Zijn uitsluiting tegen Wales heeft deze beslissing volgens de speler niet beïnvloed. "Ik heb hier al maanden over nagedacht."

Vahaamahina kwam ook nog eens terug op zijn veelbesproken elleboog. "Dit was onvergeeflijk. Ik verloor de controle. Dit was een spontane en ongecontroleerde beweging die ik betreur. Maar ik ben de enige die hiervoor verantwoordelijk is."