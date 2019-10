Club Brugge-fans, opgelet: PSG is beter in vorm dan Real Madrid

Wisselspelers zijn geen B-spelers

Drie weken geleden verbaasde Club Brugge in Madrid met een 2-2-gelijkspel tegen Real. "PSG wordt andere koek", waarschuwt voetbalcommentator en kenner van het Franse voetbal Sirik Geffray. "De Franse grootmacht is beter in vorm dan de Koninklijke."

"Bij Real hebben ze ingekocht om hun elftal te veranderen, bij PSG om het team te versterken. Daardoor hebben ze in Parijs meer wisselmogelijkheden. Vorig seizoen zaten ze soms in de problemen als een basisspeler uitviel, nu niet meer."

"Zaterdag had de Franse pers het bijvoorbeeld over een reserveploeg tegen Nice, maar aanvallers als Icardi, Di Maria of Sarabia kan je moeilijk B-spelers noemen. Wisselspelers genoeg dus zonder in te boeten aan kwaliteit."