De Bruyne en Hazard zijn kanshebbers op Gouden Bal, Neymar niet

Vorig jaar won Luka Modric de Gouden Bal en eindigden Eden Hazard en Kevin De Bruyne op respectievelijk de 8e en 9e plaats. Beide Rode Duivels maken ook nu weer kans op de felbegeerde trofee.

Thibaut Courtois moet het dit jaar zonder nominatie doen, zelfs niet voor de nieuwe Lev Jasjin-trofee, die de Beste Doelman van het Jaar bekroont. Een andere opvallende afwezige is de Braziliaan Neymar, die voor het eerst sinds 2010 (!) niet op de long list staat. De spits van PSG was wel lange tijd out met een blessure.

CL-winnaar Liverpool is niet geheel verrassend de grote slokop bij de genomineerden, met 7 kandidaten: Mané, Salah, Wijnaldum, Firmino, Alexander-Arnold, Alisson en Van Dijk. Die laatste wordt de meeste kans toegedicht om de usual suspects Messi en Ronaldo naar de kroon te steken.