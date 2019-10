Elise Mertens stijgt één plaats naar 18, Flipkens opnieuw top 100

Ondanks haar vroege uitschakeling op het WTA-toernooi van Luxemburg stijgt Elise Mertens een plaatsje op de wereldranglijst: van 19 naar 18. Deze week is Mertens aan de slag op WTA Elite Trophy, ook wel de B-Masters genoemd. Dat is het toernooi voor de 12 speelsters die zich niet konden plaatsen voor de WTA-finals. En ook goed nieuws voor Kirsten Flipkens: door haar kwartfinale in Moskou staat ze opnieuw in de top 100, op nummer 99.