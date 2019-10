Bondsvoorzitter Bayat in La Tribune: "Ik weet niet of ik mezelf opvolg"

Sinds een paar maanden is Mehdi Bayat voorzitter van de KBVB, als opvolger van Gérard Linard. Dat nieuws deed heel wat wenkbrauwen fronsen, niet alleen omdat zijn broer Mogi niet helemaal onbesproken is, maar ook omdat Mehdi als voorzitter van Charleroi en als lid van de Pro League wel heel veel verschillende petten draagt nu.

Over dat mogelijke belangenconflict zei Bayat in La Tribune (RTBF): "Iedereen praat over dat belangenconflict, maar niemand praat over hoe ik op die stoel beland ben. Ik heb mijn kwaliteiten bewezen, eerst bij Charleroi en daarna bij de Pro League."

"Vervolgens ben ik bij de bond beland toen die erg ziek was. De financiële situatie was rampzalig. Samen met Bart Verhaeghe en Gérard Linard hebben we de KBVB geprofessionaliseerd. We hebben gevochten om elk departement onafhankelijk van elkaar te laten werken."

Om de continuïteit van dat project te waarborgen én omdat Verhaeghe zich op Club wil richten en Linard te oud is, heeft Bayat zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden. "Vertrouwen is heel belangrijk in deze wereld. Ik ben hier ook alleen maar omdat er mensen op mij gestemd hebben."

"Ik heb een mandaat voor 2 jaar. Ik weet niet zeker of ik mezelf zal opvolgen. Als er een betere kandidaat is, ben ik de eerste om die te steunen."

Bayat wimpelt ook af dat hij als bondsvoorzitter zijn eigen club zou voortrekken. "Het klopt dat ik rollen heb opgenomen die Charleroi kunnen helpen, maar dat betekent niet dat ik altijd eerst aan Charleroi denk. Ik ben overtuigd dat als het Belgische voetbal en de bond goed voor de dag komen, dat een impact heeft op Charleroi én de andere clubs."