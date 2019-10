Dit is het logo van de Olympische Spelen in Parijs 2024

Het gaat om een sobere gouden cirkel, die de hoogste olympische medaille voorstelt. In de cirkel is een olympische vlam afgebeeld, die vrouwenlippen heeft gekregen. Dat is een verwijzing naar Marianne, een nationaal symbool van Frankrijk en de Franse Republiek.

Het nieuwe logo vervangt het eerste ontwerp, het getal '24' in felle kleuren waarvan de vorm aan de Eiffeltoren deed denken. Die knipoog naar het alombekende Parijse momument was nodig om de Spelen in de Franse hoofdstad internationaal op de kaart te zetten, stellen de organisatoren.