"1B is fysiek kampioenschap: die les heeft Lokeren nog niet begrepen, Roeselare wel"

Westerlo en OHL waren de enige ploegen uit de top die een driepunter lieten optekenen en laat aanstaande vrijdag net OH Leuven–Westerlo geprogrammeerd staan. Toch al even daarop vooruitlopen: een gelijkspel zou zowel voor de Leuvenaars als de Kemphanen een bijzonder slechte uitslag zijn, maar het zou de spankracht wel ten top drijven als Union en Virton hun wedstrijd winnend zouden afsluiten.

Contrast tussen Westerlo en Lokeren oogt groot

Bij een aantal spelers van Lokeren lijkt nog steeds niet het besef gekomen dat de Belgische “tweede klasse” een stevig kampioenschap geworden is, waar je in de eerste plaats fysiek op alle vlak present moet zijn. Strijd leveren, vol in de duels gaan, niet kijken op een meter. Pas dan kan je aan het voetbal in balbezit gaan denken.

Spelers vonden elkaar vlot en raapten elkaars steekjes wel op. De 1-0 van Gilles Dewaele, die de bal van buiten de zestien in de verste hoek deponeerde, weerspiegelt het vertrouwen en de huidige vormcurve die in “Het Kuipje” heersen.

Roeselare had 10 weken achterstand op de rest

Bovenstaande is een les waar ze bij Roeselare intussen van bekomen zijn. Het siert de IJslandse trainer Gretarsson, dat hij altijd rustig bleef en dat hij nooit aan de klaagmuur is gaan staan; het siert het bestuur van Roeselare, dat ze de schuld van de lastige competitiestart ook niet bij de trainer hebben gelegd.

Pas op de allerlaatste dag van de transferperiode een volwaardige kern bijeenkrijgen, dat levert 10 weken achterstand op ten opzichte van de andere ploegen, die met het grootste deel van de kern de voorbereiding en een volledige augustusmaand afwerken.

Doordat de nieuwkomers op Schiervelde – net als bij Lokeren - vooral buitenlanders waren of spelers die de Proximus League niet kenden, heeft het tijd nodig om de ploeg uit te bouwen.

Het is op zich allemaal niet onlogisch: buitenlandse spelers tekenen hun contract in de Belgische tweede klasse en veronderstellen onbewust dat het in de tweede klasse wel los zal lopen. Niet in deze reeks dus, waar je zoals aangegeven fysiek voluit moet gaan op alle vlak.

Te veel spelers waren bij Roeselare niet klaar voor de competitiestart: fysiek niet in orde, nog niet aangepast aan het voetbal in 1B, waardoor het een schijnbaar onmogelijke opdracht was voor Gretarsson om een echt team te vormen en duidelijke voetbalideeën op de mat te leggen.