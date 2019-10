Goffin, Coppejans, Darcis en dubbelduo Gillé/Vliegen tennissen finaleweek Daviscup

Johan Van Herck heeft vandaag zijn vijfkoppige selectie voor de finaleweek van de Daviscup gemaakt. Het team dat van 18 tot 24 november in Madrid zal aantreden bestaat uit David Goffin (ATP-13), Kimmer Coppejans (ATP-158), de afscheidnemende Steve Darcis (ATP-181) en dubbelspecialisten Sander Gillé (ATP-44 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP-38 in dubbel).

Dit jaar is de eerste keer dat de hervormde Daviscup gespeeld wordt: weg met de 4 lange weekends doorheen het jaar: dat was gedurende 118 jaar het traditionele format. Vanaf nu komt er in november 1 toernooi met 18 landen op 1 plaats.

Eind november is Madrid de gaststad voor de finaleweek. Er zijn 6 groepen gemaakt met telkens 3 landen. België neemt het in zijn groep op tegen Colombia en Australië. Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelwedstrijden en 1 dubbelmatch. De 6 groepswinnaars en de beste 2 tweedes stoten door naar de kwartfinales.