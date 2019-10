Mertens treft dubbelpartner: "Volgende week weer aan dezelfde kant van het net"

Elise Mertens neemt dit jaar voor de tweede keer deel aan de B-Masters in Zhuhai. De B-Masters is het toernooi voor de 12 speelsters die zich niet konden plaatsen voor de WTA-finals (het toernooi waar enkel de 8 beste speelsters van het jaar mogen aantreden, red). Eerst zijn er de groepsfases met 4 groepen van 3 speelsters.

Vorig jaar geraakte onze landgenote niet door de groepsfases in Zhuhai. Dit jaar is ze, als 6e reekshoofd, ingedeeld in een groep met de Griekse Sakkari en ... haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka.

Mertens en Sabalenka wonnen dit jaar nog de US Open in het dubbelspel en volgende week dubbelen ze samen op de WTA Finals. De 2 kennen elkaar dus door en door. Het is ook niet de eerste keer dat ze tegen elkaar zullen spelen in het enkelspel. Van de 3 onderlinge ontmoetingen trok Mertens 2 keer aan het langste eind.

"Ik ga haar vooraf duidelijk als een tegenstander moeten beschouwen", reageerde Mertens op de loting. "Het was trouwens Aryna die het me vertelde dat we tegen elkaar uitkwamen. Ik denk dat we op hetzelfde niveau spelen. Deze week zal het even tegen elkaar zijn, maar volgende week staan we weer samen aan dezelfde kant van het net."

Ook de Griekse Sakkari, net als Mertens geboren in 1995, is geen onbekende. In de onderlinge duels hebben beide speelsters 3 keer van elkaar gewonnen. En hoopgevend: de laatste 3 keer dat ze het tegen elkaar opnamen was het telkens Mertens die zegevierde.

De winnares van elke groep stoot door naar de halve finales.