De Tribune: "Lardot werd niet alleen geschorst omdat hij met de pers sprak"

In deze aflevering hoort u:

"Schorsing van Lardot gaat ook over collegialiteit"

Hoe de VAR in binnen- en buitenland voor beroering blijft zorgen, was een van de gespreksthema's in De Tribune. Ook de schorsing van scheidsrechter Jonathan Lardot kwam aan bod. Hij werd geschorst omdat hij na Club Brugge-Gent met de pers sprak. Dat was althans de officiële reden.

"Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik geef een hint. Lardot is niet geschorst omdat hij heeft gesproken met de pers. Er zit iets meer achter en het gaat over collegialiteit", weet Tom Boudeweel.

"Meer mag ik niet zeggen. Dat heb ik beloofd. Scheidsrechters mogen niet spreken met de pers. Dat is zo afgesproken. Naar verluidt omdat de refs niet sterk genoeg worden bevonden om eenduidig, dus de scheidsrechter en de VAR samen, naar buiten te komen."

"Voorlopig moeten ze daarom nog toelating vragen aan Frank De Bleeckere, maar waarschijnlijk zullen ze na verloop van tijd wel mogen praten. Communicatie is momenteel nog het grootste werkpunt."

Verder ziet Boudeweel wel lichtpuntjes in het werk dat de nieuwe bazen van het scheidsrechterscorps verrichten. "Lawrence Visser mag deze week als eerste sinds Delferière een match in de Europa League fluiten en dat is dankzij de voet die David Elleray binnen heeft bij UEFA en FIFA."

"Als Visser het goed doet, zal hij snel stijgen, denk ik. We vergeten altijd dat we de

scheidsrechters die het hoogst stonden in de ranking, Vertenten en Delferière, verloren zijn (door het voetbalschandaal). Ik hoop dat Visser het goed doet en

dat dat een bijkomende boost kan geven.”

"Vergeet niet dat de Fransman Frédy Fautrel pas is beginnen werken op 1 oktober als VAR-manager en we zijn nu 21 oktober. Tijdens de Play-Off's worden de beste resultaten verwacht. Ik hoor ook van mensen dat ze heel tevreden zijn over het werk van Elleray en Fautrel. Iedereen spreekt over hun hoge lonen, maar mensen die in Engeland en Frankrijk al iets betekend hebben, hebben een prijs, vrees ik."