Murray wint 116 plaatsen na Antwerpse triomf, Goffin eentje tot 13

Hijzelf en het Antwerpe tennispubliek had er veel van verwacht, maar een ondermaatse Goffin moest donderdag het onderspit delven tegen een uitstekende Ugo Humbert. Toch wint hij een plaatsje. Goffin profiteert van de uitschakeling van Gäel Monfils, finalist in 2018 in Antwerpen, in de tweede ronde. De twee doen haasje-over.

Voor Murray betekende Antwerpen zijn eerste titel sinds Dubai in maart 2017 en 2 heupoperaties. De 32-jarige Schot klopt weer op de poort van de top 100: hij klom 116 plaatsen van 243 naar 127. Stan Wawrinka, zijn tegenstander in een gesmaakte finale in de havenstad, kwam met 1 plaatsje winst op 17 terecht.

De top 5 blijft ongewijzigd met in volgorde: Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev en Thiem. Het is wel al zeker dat begin november Nadal, nu out met een polsletsel, weer (even) Djokovic aflost op de ATP-troon.

Wat de andere Belgen betreft: Kimmer Coppejans blijft 158e, Steve Darcis zakte 2 plaatsen naar 181, Ruben Bemelmans 4 tot 205, Arthur De Greef steeg 3 plekken tot 257.