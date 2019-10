Van Emden is de snelste tijdrijder in de Chrono des Nations

De Chrono des Nations is een individuele tijdrit die sinds 1982 op de kalender staat. Jos van Emden had zijn zinnen gezet op de zege en liet bij het eerste tussenpunt meteen een kanontijd optekenen. Enkel Ganna en Roglic, allebei na Van Emden gestart, bleven in de buurt van de Nederlandse kampioen tegen de klok.

Aan het tweede tussenpunt stak Rasmus Quaade onverwacht zijn neus aan het venster. De Deen reed plots 13 seconden weg van Van Emden, maar bleek niet goed te hebben ingedeeld.

Van Emden nam aan het derde punt de leidersplaats opnieuw over en leek daar al zegezeker. Ganna kwam in de slotfase wel nog opzetten, maar kwam uiteindelijk toch 10 seconden te kort. Roglic werd 3e op 18 seconden.

Voor Van Emden, die het parcours in Les Herbiers van 46,3km in 55'02" aflegde, goed voor een gemiddelde van net iets meer dan 50 kilometer per uur, is het de derde zege van het seizoen. Er reden ook twee Belgen mee. Xandro Meurisse werd 13e, Jimmy Janssens 15e. Bij de beloften ging de zege naar Jasper De Plus, de jongere broer van Laurens De Plus.