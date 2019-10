Hoe heeft uw club het gedaan? Lierse Kempenzonen pakte alvast 1 punt

Alle cijfers en klassementen

Puntje voor Lierse Kempenzonen na trainerswissel

In eerste amateur sprokkelde Lierse Kempenzonen zaterdagavond een puntje op het veld van Olympic Charleroi-Farciennes.

Het was de eerste wedstrijd onder leiding van Dirk Gyselinckx, de opvolger van de deze week ontslagen Rocky Peeters.

"Ik onthoud de karaktersterkte van de groep. We hebben de hele week herhaald dat we vorige week in de 92e minuut de 0-1 slikten tegen Heist-op-den-Berg, wat wil zeggen dat je zelf ook kunt scoren in de 92e minuut."

"Alleen hebben wij het nu wat overdreven, want we hebben het in de 95e minuut gedaan. Maar dat geeft aan wat voor een tumultueuze wedstrijd dit was", zei technisch coördinator Urbain Spaenhoven na de 1-1.

"De jongens hebben het fantastisch gedaan, want Lierse Kempenzonen zit in de hoek waar de klappen vallen. De adrenaline heeft ons vandaag gered en een punt opgeleverd."

Lierse Kempenzonen blijft wel laatste, met 4 punten uit 8 wedstrijden. Deinze behoudt de leiding. Het won met 0-3 op het veld van Heist-op-den-Berg.