Niet iedereen vangt vis op qualifiers WK karpervissen: "De loting heeft alles verziekt"

Om kampioen te worden moet je een week lang dag en nacht vissen aan de Paalse Plas in Paal-Beringen. Toch hebben heel veel teams dat er voor over. De inschrijvingen voor deze kwalificatieronde waren op 20 seconden afgesloten.

De loting en de wind bepalen alles

Het team van Marc Streckmans gaat goed van start op het kampioenschap. Daar heeft hij een verklaring voor: "De vissen hebben vaste routes in het water. Maar door de drukte gaan ze nu andere routes opzoeken waar ze normaal niet gehaakt kunnen worden. En die moet je proberen te achterhalen."



Toch is het vooral de loting van je plek aan het water die veel bepaalt. En die is voor Michael Smulders niet gunstig. "Vorig jaar won ik, dit jaar ving ik nog niets. Voor vier teams rondom mij wil het niet lukken. Het is een beetje de loting die onze week verziekt heeft", is zijn conclusie.

Ronny Prins beaamt: "De wind is bepalend. En die staat helemaal verkeerd voor ons. Ik betwijfel of het nog gaat veranderen."

Uiteindelijk is het Ken Van Gheel die met de zege gaat lopen. Hij krijgt voor ongeveer 60.000 euro aan hengelmateriaal. Maar dat interesseert hem matig: "Voor ons gaat het om het ticket voor het WK. Daar doen we het voor."