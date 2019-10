Radja Nainggolan na wereldgoal: "Ik ben nog geen 100 procent"

Dankzij de overwinning tegen SPAL staat Cagliari zowaar op de vijfde plaats. "We hebben de trainer tevreden kunnen stellen: hij wou verbeteringen zien in het spel en dat is gelukt. We hebben de tegenstander vooral in de problemen gebracht met onze hoge druk."

"Dit is het jaar waarin Cagliari 100 jaar bestaat en de voorzitter heeft extra investeringen gedaan. We doen het nu goed, maar we blijven met onze voeten op de grond. Het seizoen is nog lang en er zullen ook moeilijke dagen komen. Maar het is leuk om het enthousiasme van de fans te zien."