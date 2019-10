Maes na comeback: "Ik ben 55, dus vraag me af hoe ik morgen uit bed stap"

"Ik ben ergens wel tevreden over deze prestatie", zei Maes na de 0-2-nederlaag. "Ik ben hier nog maar 3 dagen, maar ik heb toch al elementen gezien die ik graag zie. We proberen vanaf nu op een andere manier te voetballen. Lommel moet zelf iets creëren. Ik heb vandaag geen afbraakvoetbal gezien. De spelers hebben geprobeerd de dingen te doen die ik wil."

"Het resultaat is er nog niet, maar Rome is ook niet op een zondag gebouwd. We moeten wat vertrouwen kweken en de voorste mensen zoveel mogelijk voeden. We moeten spelers in de 16 krijgen en dan zullen die goals vanzelf komen. Dit is een reeks met maar 8 ploegen dus het kan heel snel veranderen."

Peter Maes liet bij zijn comeback zien dat hij nog niet veranderd is. Hij vuurde zijn ploeg aan vanaf de zijlijn. "Dit team heeft dat ook nog nodig, denk ik. Hopelijk kan ik in de toekomst een beetje milderen. Maar ik wil die 12e man zijn, die stuwende kracht. Als je ploeg in een moeilijke situatie zit, kan je als coach toch niet op de bank blijven zitten. Je kan niet afwachten en kijken of ze uitvoeren wat je ingeoefend hebt, dan ben je geen coach."

"Ik heb me geamuseerd, maar het is afwachten hoe ik zal reageren. Ik ben 55 en het is lang geleden dat ik nog zo uitbundig ben geweest. Ik ben benieuwd hoe ik morgen uit bed zal stappen, het zal waarschijnlijk met een zwaar hoofd zijn."

"Ik heb ook wel wat frustraties kunnen ventileren want er zijn de afgelopen week meer reacties gekomen op mijn aanstelling dan ik verwacht had. Ik was wel verwonderd. In het voetbal heb ik niets verkeerd gedaan. Ik heb niet meegewerkt aan matchfixing. Waarom hebben sommigen er dan toch problemen mee? Ik probeer het naast me neer te leggen en me te focussen op Lommel."