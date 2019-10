European Open was schot in de roos: "Fans niet afgehaakt na exit van Goffin"

De European Open in Antwerpen heeft vanaf nu een hoofdstuk in het sprookje van Andy Murray. De Schot won er zijn eerste titel na zijn heupoperatie. Ook de organisatoren van het toernooi hadden zich geen betere ontknoping kunnen wensen. Toernooidirecteur Dick Norman kijkt hoopvol naar de toekomst.

Er viel een last van de schouders van toernooidirecteur Dick Norman na de finale tussen Stan Wawrinka en Andy Murray in Antwerpen. "Dit was echt een droomfinale. Vorig jaar droomden we nog van deze topspelers op de affiche, nu stonden ze hier in de finale. Fantastisch. En dan maken ze er nog zo'n thriller van. Dit had net zo goed een topmatch op een grandslamtoernooi kunnen zijn." De zege voor Andy Murray was een mooie extra. "Voor mij was Wawrinka eigenlijk wel de favoriet. Murray woog te licht in set 1. Hij was aan het vechten en aan het vloeken. Met zijn rug tegen de muur kon hij dan zijn niveau opkrikken. Dat was echt heel mooi om te zien. Chapeau. Hij was ook ontroerd want zijn harde werk en zijn passie wordt beloond."

Het enige minpunt was de snelle uitschakeling van Goffin, maar het heeft de fans niet tegengehouden. Het weekend was helemaal uitverkocht. Dick Norman

"Het is in het algemeen een mooi toernooi geweest. Leuk weetje nog, de ATP-supervisor vertelde me dat dit het eerste toernooi was waarin hij geen enkele speler een waarschuwing had moeten geven. Hier is niet met rackets gegooid. Het enige minpunt was de snelle uitschakeling van Goffin. Hij wil het hier misschien ook gewoon te graag. Maar het heeft de fans niet tegengehouden. Het weekend was helemaal uitverkocht. Alle fans kennen het toernooi ondertussen ook."

Wat betekent dit voor de toekomst van het toernooi in Antwerpen? "We hopen volgend jaar op een speler uit de top 10. Maar het is nog wat vroeg om iemand vast te leggen. De meesten belissen dat enkele maanden op voorhand. Maar de bekendheid is er dus misschien hopen we volgend jaar al op een volle zaal vanaf woensdag. En we willen ook nog wat werken aan de fanbeleving. Dat kan nog beter."

Dick Norman

"Het Sportpaleis? De Lotto Arena is op dit moment ideaal voor ons"

Ook Kristof Puelinckx, mede-eigenaar van het toernooi, was tevreden met deze editie van de European Open. "Het was een fantastische week en een fantastische finale. Dat we die twee namen naar België hebben kunnen halen, is super. Er is opnieuw toptennis te zien in België." Murray en Wawrinka lieten zich ontvallen dat ze wel graag zouden terugkomen. "Ja, die besprekingen beginnen morgen al." Wat is de eerste evaluatie van het toernooi? "De cijfers zullen we pas deze week krijgen, maar ik denk dat we aan 30.000 bezoekers zullen zitten. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Financieel hebben we ook opnieuw een stap gezet. We hebben een mooie winst gemaakt." Voor topspelers is wel geld nodig. "De budgetten zijn dit jaar al een stuk omhoog gegaan en die trend zal zich voortzetten." "We zaten daarnet samen met de sponsors en de burgemeester en zij waren enthousiast. Wij zijn ook nog enthousiast. Ook de interesse van de pers was er. Dat stimuleert ons om voort te doen. Of we nu ATP-250 blijven of we een hogere categorie worden, dat is niet belangrijk. Wij willen gewoon tennis van hoog niveau tonen en mensen enthousiast maken." Het Sportpaleis? "De Lotto Arena is op dit moment de ideale zaal met 5.000 plaatsen. Er is veel sfeer. Maar misschien ooit."

Ik denk dat we aan 30.000 bezoekers zullen zitten, dat is een stuk meer dan vorig jaar. Financieel hebben we ook opnieuw een stap gezet. We hebben mooie winst gemaakt. Kristof Puelinckx