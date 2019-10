Marquez-broers verzorgen show: Alex met "save of the century", Marc met solozege

Het spannendste moment van de GP van Japan kregen we een dag voor de wedstrijd te zien. Alex Marquez, de jongere broer van Marc, dreigde in de regen op het circuit van Motegi van zijn motor gekatapulteerd te worden, maar met een sterk staaltje stuurmanskunsten bleef hij er toch nog aanhangen.

Een dag later was het aan zijn broer Marc, die vanaf de pole mocht vertrekken en een hele wedstrijd onbedreigd aan de leiding reed. Het is al zijn 10e zege in 16 GP's dit seizoen en zijn 53e zege uit zijn carrière. Andrea Dovizioso werd 3e en is op die manier zo goed als zeker van de vicewereldtitel. Dankzij de zege van Marquez is Honda ook nu al verzekerd van de titel bij de constructeurs.