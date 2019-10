Lombardije-winnaar Mollema sluit seizoen af met zege in Japan Cup

De Japan Cup is al een paar jaar de laatste eendagskoers met naam van het seizoen. Bauke Mollema had de wedstrijd in 2015 al eens gewonnen, maar deze keer kreeg hij geduchte concurrentie van Michael Woods, die ook bezig is aan een sterk najaar.

Woods zette Mollema onder druk op de beklimming van Mount Kogashiyama, maar de twee trokken toch samen naar de finish in Utsunomiya, waar Rudy Dhaenens 29 jaar geleden wereldkampioen werd. In een sprint tussen 2 strijkijzers bleek Mollema de minst trage van de twee.

Een eindje na het duo Mollema-Woods kon de Nieuw-Zeelander Smith de 43-jarige Mancebo nog van de laatste podiumplaats houden. Nog eens anderhalve minuut later druppelde Kenny Molly als 9e binnen.