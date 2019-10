Oppermachtige Mark Selby triomfeert in English Open

Selby, de drievoudige wereldkampioen, zat meteen in zijn ritme. Met breaks van 88, 68, 79 en 85 stond het op een mum van tijd 5-0. Zo kon Gilbert in de eerste vier frames slechts veertien punten scoren.

Met een break van 101 kon Gilbert zich eindelijk op het scorebord zetten, maar meer was hem niet gegund. Selby, die de voorbije maanden twee keer sneuvelde in de halve finales, zette met onder meer nog twee "centuries" de puntjes op de i.

Voor de 36-jarige Selby is het zijn 16e rankingtitel uit zijn loopbaan. Aan zijn overwinning in de English Open houdt hij 81.000 euro over. Onze landgenoot Luca Brecel verloor in de eerste ronde van de Pool Adam Stefanow.