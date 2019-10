Lautaro: "Lukaku en ik voelen elkaar elke keer beter aan"

Romelu Lukaku is de harten van de Inter-fans aan het veroveren. Niet enkel dankzij zijn goals, met zijn twee treffers bij Sassuolo zit hij aan vier uitdoelpunten in vier uitmatchen, maar ook dankzij zijn verstandhouding met Lautaro Martinez, zijn partner in de spits.

Bij 1-3 kreeg Inter weer een penalty en kon Lukaku zijn hattrick vol maken, maar de Rode Duivel hield zich aan de afspraak om met Lautaro af te wisselen vanaf de stip. Zo kon de Argentijn ook zijn tweede van de match maken. Na de 1-4 volgde er een innige omhelzing tussen beide aanvallers.

"Romelu en ik werken de hele week hard en leren elkaar steeds beter kennen", zegt de Argentijn. "We voelen elkaar elke keer beter aan en dat moet om Inter naar zeges te loodsen."

Lukaku liep na zijn eerste goal bij Sassuolo naar de bank en trainer Antonio Conte om te vieren. "De coach en ik zijn allebei teamspelers en als ik scoor, dan wil ik iedereen betrekken in mijn viering. Ik staar me niet blind op goals, ik concentreer me op hard werken en elke match mijn uiterste best doen."