Kirsten Flipkens wil in Tokio graag dubbelen met Elise Mertens

Flipkens verloor zondag in Moskou de finale van het dubbelspel. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands verloor ze van een Japans duo. Onze landgenote heeft de smaak van het dubbelspel te pakken en heeft een olympische droom.

"In Rio de Janeiro beleefde ik drie jaar geleden schitterende tijden, maar het wordt moeilijk om me opnieuw te plaatsen voor het enkelspel." In 2016 klopte Flipkens in het enkelspel onder meer Venus Williams en sneuvelde ze in de achtste finales. In het dubbelspel verloor ze samen met Yanina Wickmayer in de tweede ronde.

"In het dubbelspel denk ik wel dat ik een mooi team zou vormen met Elise Mertens. Ik hoop dus dat we als team naar Japan kunnen gaan, dat zou leuk zijn." Elise Mertens staat op dit moment zo hoog op de WTA-ranking in het dubbelspel, dat ze zelf een partner zal mogen kiezen voor het olympische dubbelspel.