Op bezoek bij Jelle Wallays: "Als ik win, is het altijd speciaal"

Voor Jelle Wallays was 2019 geen prettig wielerjaar. Een stevige val in januari in de Ronde van San Juan (Argentinië) zinderde lang na, hij was erbij toen Bjorg Lambrecht in Polen een dodelijke val maakte, en sinusitis hypothekeerde z'n Vuelta. Maar winst in Parijs-Tours maakte veel goed. "De perfecte afsluiter van een slecht seizoen", zo vat hij het zelf samen.