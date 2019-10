Zo kan het ook: Utrecht-fans steken PSV'er Ihattaren hart onder de riem na persoonlijk drama

PSV-talent Mo Ihattaren, die werd geboren in Utrecht, verloor enkele dagen geleden zijn vader. Om hem een hart onder de riem te steken, pakten de thuisfans uit met een hartverwarmend applaus in de 24e minuut, verwijzend naar het rugnummer van Ihattaren. De jonge middenvelder was duidelijk aangedaan door het gebaar en bedankte na de match (die PSV overigens met 3-0 verloor) de supporters van Utrecht.