Geen Julie Vanloo bij de Belgian Cats: afstand naar Australië is te groot

België begint op 14 november met een interland tegen Oekraïne aan de kwalificatiecampagne. De veertienkoppige selectie van de Belgian Cats bevat weinig verrassingen, maar Julie Vanloo is niet van de partij.

Vanloo speelt in de Australische competitie voor Townsville Fire en dat lijkt moeilijk te combineren met de Belgian Cats op dit moment. "De afstand is te groot om in zo'n korte periode van een jetlag te recupereren", luidt het bij de bond.

Vanloo is de enige Cat die ontbreekt in vergelijking met het afgelopen EK. Nieuwe namen zijn Elise Ramette, Laure Resimont en Billie Massey. Ook Ann Wauters, die nog zonder club zit, zit in de selectie.