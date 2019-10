Phil Neville: "40 miljoen voor Tielemans is bijna diefstal"

Met een bom schoot Youri Tielemans Leicester City naar de overwinning tegen Burnley. Phil Neville hoefde niet lang te zoeken naar een Man van de Match. "Hij was de beste speler op het veld, in elk aspect", vertelt hij in Match of the Day.

"Leicester mag zich gelukkig prijzen met hem. Hij is jong, maar heeft zoveel kwaliteiten. Eigenlijk is hij de complete middenvelder. Hij heeft een goeie techniek en een goed schot en slaagt erin steeds de ruimtes te vinden op het veld. Hij ziet het allemaal goed en heeft de gave om steeds op het juiste moment op de juiste plaats te staan."

"Tielemans past perfect in het systeem dat coach Brendan Rodgers wil spelen. Ze betaalden 40 miljoen pond voor hem, dat is eigenlijk bijna diefstal."